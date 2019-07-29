Почти две тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Приамурья. Более шестисот граждан находятся в пунктах временного размещения. Причиной паводка стали сильные дожди.

Почти две тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов Приамурья. Более шестисот граждан находятся в пунктах временного размещения. Причиной паводка стали сильные дожди. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены сотни домов, в восьми районах без транспортного сообщения осталось 17 населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24".А в Иркутской области критический уровень в реке Ие превысил полметра. В зоне подтопления 6 районов, в том числе и город Тулун, который сильно пострадал еще в первую волну паводка.Из зоны бедствия в Приангарье эвакуированы более тысячи жителей, большинство из них — дети. Дополнительно развернуты три пункта временного размещения. Прогнозы синоптиков не утешительны. Вода продолжает прибывать. Только за сутки выпала почти месячная норма осадков. Уровень реки, по прогнозам, поднимется выше критического на три метра.Режим ЧС также введен на территории Шелеховского района Иркутской области --- попавшего во вторую волну паводков. Уровень воды в реках Иркут составил 448 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, а в реке Олха превысил критическую отметку в 210 сантиметров и составил 238 сантиметров. Идет эвакуация детских лагерей.В результате подтопленными оказались 17 домов в поселке Большой Луг на улицах Майская, Береговая, 2-я Советская, Подгорная, Дачная, Ключевая, 6 домов на улице Заречной в поселке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик", сообщили в пресс-службе МЧС.По данным ведомства, в зоне возможного подтопления в Большелугском муниципальном образовании находятся 70 жилых домов, в которых проживают 607 человек, из них 110 детей. В зоне возможного подтопления в селе Моты 31 дом, 45 жителей, 7 детей. В селе Олха, по информации главы Олхинского сельского поселения, в настоящее время подтопление жилых домов не наблюдается. В зону возможного подтопления попадают 46 жилых домов, численность населения – 118 человек.Как сообщалось, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, семь — без вести пропали. Во время паводка были подтоплены 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.