Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с днем крещения Киевской Руси-Украины и вновь стал объектом насмешек.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с днем крещения "Киевской Руси-Украины" в Twitter и тут же стал объектом насмешек.Пользователи соцсетей открыли президенту Украины "страшную тайну" и напомнили, что такого государства, как Украина, в 988-м году еще не существовало.В комментариях исторически подкованные пользователи напоминали, что существовала Киевская Русь и именно она приняла крещение в Х веке. Любители исторических фактов требовали предоставить хоть одну летопись или документ того времени, где упоминалась бы Украина. Многие язвительно спрашивали, какое же государство крестил князь Владимир? И советовали президенту еще раз пройти курс средней школы. Знатоки последних событий на Украине посоветовали считать крещением Украины выдачу Константинополем томоса об автокефалии.День крещения Руси отмечается с 2010 года. На Украине праздник называется Днем крещения Киевской Руси-Украины.Накануне Зеленский также стал объектом насмешек своих подписчиков. Он выложил пляжную фотографию в трусах в окружении членов своего кабинета и шутя пожаловался на невозможность побыть в одиночестве — "кругом охрана". Пользователи высмеяли эти жалобы в первом же комментарии, напомнив Зеленскому, что он "подарок нации" и поэтому придется терпеть. Заметив на соседнем шезлонге карликового шпица в шлейке, комментаторы спрашивали — не бойцовский ли это пес, тоже нанятый для охраны первого лица? Некоторые возмущались тем, что в стране идет война, на которой гибнут люди, бешеными темпами растут цены на продукты, а президент в это время "делает лав де труа на пляже".