Полузащитник туринского Ювентуса Сами Хедира в текущее трансферное окно готовится сменить клубную прописку и перейти в лондонский Арсенал. 32-летний немецкий футболист уже был замечен на стадионе Эмирейтс во время матча клуба против Лиона.

Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира в текущее трансферное окно готовится сменить клубную прописку и перейти в лондонский "Арсенал". 32-летний немецкий футболист уже был замечен на стадионе "Эмирейтс" во время матча клуба против "Лиона".Интерес к Хедире также проявляют испанская "Валенсия", итальянская "Фиорентина" и турецкий "Фенербахче", однако он склоняется к варианту с лондонскими "канонирами", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери.Напомним, что Хедира за свою карьеру выступал за такие клубы, как "Штуттгарт", "Реал" после чего перебрался в "Ювентус". Также он привлекается в сборную Германии, вместе с которой в 2014 году завоевал титул чемпиона мира.