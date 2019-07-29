Марина Хлебникова приятно удивила своих поклонников. Певица разместила новый снимок, на котором она выглядит заметно похорошевшей.

Марина Хлебникова приятно удивила своих поклонников. Певица разместила новый снимок, на котором она выглядит заметно похорошевшей.Певица Марина Хлебникова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. Она выложила фотографию после концерта в Краснодаре. В подписи Хлебникова призналась, что сильно устала."Уставшие после удивительного концерта!", – написала звезда. Подписчики обратили внимание, что несмотря на напряженный график, Хлебникова отлично выглядит. Судя по всему, певица набрала пару килограммов и в целом стала выглядеть более здоровой и жизнерадостной, чем месяцем ранее.Наполним, что тогда в СМИ появились слухи об алкоголизме Хлебниковой. Некоторые призывали спасть певицу, которая якобы находится на грани жизни и смерти. Первым на болезненный вид Марины обратил внимание Рустам Солнцев. Он даже обратился к ней напрямую с упреками в эфире программы, посвященной продюсеру Бари Алибасову.Следом на эту тему выступила телеведущая Дана Борисова, которая сама много лет потратила на борьбу с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Телеведущая предложила отправить Хлебникову в клинику на остров Самуи, где когда-то сама лечилась.В ответ Хлебникова напомнила, что год назад похоронила мужа и это далось ей непросто. Звезда отметила, что очень тяжело и долго переживала утрату, что сказалось на ее внешнем виде.