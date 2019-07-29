Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 89 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Зарегистрировано семь ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Произошло 389 дорожных происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский районПо предварительной информации, 22 июля 2019 года около 18.20 на ул. Лесхозная в городе Петушки водитель 1997 г.р., управляя автомобилем «Хундай», допустил съезд с проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хундай» был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом костей носа.Суздальский район:По предварительной информации, 24 июля 2019 года около 12.00 на 10 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский» водитель 1957 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд на стоящий для поворота налево автомобиль «Шевроле». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение с диагнозом: ушибы.Вязниковский район:По предварительной информации, 25 июля 2019 года около 18.35 минут на улице Пушкинский переулок в пгт. Никологоры водитель 1972 г.р., управляя мопедом «Ягуар», допустил выезд на правую обочину, где совершил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель мопеда госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: рваная рана лица, ушиб ключицы слева, черепно-мозговая травма.Киржачский район:По предварительной информации, 26.07.2019 г. в 00.05 на 154 км автодороги «А-108 МБК» водитель 1982 г.р., управляя автомашиной «Тойота Рав 4», двигаясь со стороны автодороги М-7 «Волга» в сторону автодороги М-8 «Холмогоры», при совершении маневра разворота допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Киа-Сид» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП пострадали: пассажир 2003 г.р. автомашины «Тойота Рав4» с диагнозом: ушибы (направлен на амбулаторное лечение); пассажир автомашины «Тойота-Рав 4» 1979 г.р. с диагнозом: ушибы, отправлен на амбулаторное лечение; пассажир 1960 г.р. автомашины «Киа-Сид» с диагнозом: ушибы, отправлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 27.07.2019 г. около 18.15 на 107 км трассы М7 "Волга" водитель 1984 г.р., управляя автомобилем «Рено–Логан», при проезде регулируемого перекрестка совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Поло» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген-Поло» госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.Судогодский район:По предварительной информации, 28.07.2019г. около 22.20 напротив д.10 на ул.Первомайская п.Муромцево водитель автомашины «Дэу-Нексия», двигаясь в сторону г.Судогда, допустил наезд на пешехода 1978 г.р. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.