Мария Порошина обнародовала старую фотографию, на которой запечатлена с бывшим возлюбленным Гошей Куценко. Она поблагодарила его за дружбу, а тот ей ответил.

Мария Порошина обнародовала старую фотографию, на которой запечатлена с бывшим возлюбленным Гошей Куценко. Она поблагодарила его за дружбу, а тот ей ответил.Романтические отношения Марии Порошиной и Гоши Куценко начались, когда оба были студентами. Будущая актриса подарила своему возлюбленному дочь Полину, но даже общий ребенок не заставил пару официально оформить отношения. Спустя несколько лет Гоша и Мария расстались. Говорят, причиной стали измены Куценко. И все же Порошина сумела простить бывшего возлюбленного и сохранить с ним хорошие отношения.Говорят, Гоша Куценко даже после расставания играл немаловажную роль в жизни Марии Порошиной. Якобы именно он мчался к ней домой, когда у той разгорался скандал с мужем, актером Ильей Древновым. Он не раз утверждал, что готов всегда придти на помощь и взять на себя груз забот бывшей жены. А у Марии Порошиной их немало, ведь она умудряется совмещать работу и воспитание пятерых детей.Определенно, актриса ценит помощь и внимание бывшего мужа. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала старую фотографию, на которой запечатлена с . "Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек", – написала актриса. Бывший муж не замедлил с ответом. "Машуля! Я твой раб) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратился к экс-возлюбленной актер.У пары есть дочь полина. Сейчас ей уже более 20 лет, она сама актриса. В интервью рассказывала, что Гоша Куценко до сих пор помогает ей в воспитании дочери. "В отношениях со взрослыми дочерьми самое сложное – не перейти грань "подружка – мама"... Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается... Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось!" – признавалась Мария Порошина.