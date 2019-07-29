Щербинский суд Москвы арестовал на 10 суток председателя Совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина за организацию несанкционированной акции на Трубной площади 27 июля.

Щербинский суд Москвы арестовал на 10 суток председателя Совета депутатов московского муниципального округа "Красносельский" Илью Яшина за организацию несанкционированной акции на Трубной площади 27 июля.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда, подчеркнув, что служители Фемиды признали Яшина виновным по статье ""нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга" Административного кодекса РФ.31 июля Троицкий суд Москвы рассмотрит вопрос о другом административном правонарушении, которое предъявляется председателю Совета депутатов московского муниципального округа "Красносельский". Речь идет об проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Яшину вменяется организация 14 и 15 июля несогласованных акций.