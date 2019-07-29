В матче третьего тура российской премьер-лиги Локомотив на поле ВЭБ Арены в Москве проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле "ВЭБ Арены" в Москве проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Очень напряженный матч, футбол хорошего уровня. Моментов было немного, но борьба шла серьезная, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Одна единственная ошибка сыграла свою роль. По количеству моментов матч был ничейным. Мы два года подряд побеждали на этом стадионе, сегодня не удалось. Не было удачи".Напомним, ЦСКА одержал вторую победу кряду и с шестью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Локомотив", потерпевший первое поражение в РПЛ, расположился на девятой строчке, имея в активе четыре очка.