9 июня в Тольятти произошло убийство, которое взбудоражило весь город: отчим забил насмерть двухлетнюю падчерицу. В студии программы Пусть говорят Первого канала попытались выяснить, что в действительности произошло в тот роковой вечер.

9 июня в Тольятти произошло убийство, которое взбудоражило весьгород: отчим забил насмерть двухлетнюю падчерицу. В студии программы "Пустьговорят" Первого канала попытались выяснить, что в действительности произошло втот роковой вечер.По словам Зинаиды Дубровиной, в день смерти дочери Ксенииона работала допоздна. Приехав домой, она как обычно подошла к кроваткенаследницы."Подхожу ее поцеловать, а она не оборачивается, нет движений. Явключила свет и увидела синяки на лице, она не дышала. Я вызвала скорую и не знала,что делать. Муж стоял на балконе, он даже не подошел, когда я пришла", -рассказала девушка в студии ток-шоу "Пусть говорят".Дубровина добавила, что в тот вечер ее супруг – Антон Проскурин– был в состоянии алкогольного опьянения. Когда прибыла полиция, он признался в убийстве. Девочка, по данным правоохранительныхорганов, умерла от удара тупым предметом по голове.Зинаида говорит, что ничегоне предвещало беды. Супруг любил маленькую Ксению и их совместного сына Артема,которому едва исполнился месяц.Друзья и близкие семьи считают, что не все так однозначно,ведь прошлое Зинаиды далеко не безоблачно. Мол, она сама могла убить ребенка иподставить мужа.У героини сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" трое детей – сын Константин и дочь Ксения родились в первом браке, младший мальчик, Артем, появился уже вотношениях с Антоном Проскуриным. Старший ребенок Зинаиды после развода остался жить у отца.Бывшая свекровь Дубровиной, Татьяна Николаевна, считаетэкс-невестку виновной в случившемся. "Они расстались с моим сыном, потому чтоона со всеми подряд спала. Она била детей, она зверюга последняя", – рассказалаженщина в студии .Татьяна Николаевна подчеркнула, что Зинаида злоупотреблялаалкоголем и, возможно, нагуляла Ксению на стороне. Свекровь пыталась лишить невестку родительских прав на девочку, но неуспела.После ведущий программы Дмитрий Борисоввывел на экраны студии жуткие фото. Снимки нашли волонтерыв квартире Зинаиды. Напредставленных кадрах запечатлена еще живая Ксюша, ее лицо окровавлено, на телесиняки и ссадины.Шоумен потребовал от Дубровиной объяснений. Внятного ответа Борисовтак и не получил. Дмитрий обещал передать фотографии правоохранительным органам.