Защита руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат журналиста.

Защита руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат журналиста.Подольский районный суд Киева 19 июля отказался изменить меру пресечения Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Всего суд уже восемь раз продлевал срок содержания журналиста под стражей.Кирилл Вышинский был арестован в мае 2018 года. Его обвиняют, в том числе, в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Никаких весомых доказательств его вины до сих пор не представлено.