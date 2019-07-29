Новоизбранных депутатов Верховной рады Украины на дорогом курорте учат, как быть слугами народа, а президент определяется с кандидатурой премьера. Сегодня стало известно, что в списке — шесть претендентов.

Новоизбранных депутатов Верховной рады Украины на дорогом курорте учат, как быть "слугами народа", а президент определяется с кандидатурой премьера. Сегодня стало известно, что в списке — шесть претендентов.Самый дорогой санаторий курортного Трускавца — пятизвездочный "Риксос Прикарпатье". Его залы на неделю стали учебными аудиториями для будущей парламентской фракции "Слуга народа".Впервые на Украине — курсы повышения квалификации для депутатов. 254 человека — блогеры, фотографы, юмористы. Большая часть из них никогда не состояла на государственной службе."Все люди разные, у всех свои взгляды и свои амбиции. И это очень хорошая возможность стать единым организмом. Чтобы всем вместе совсем скоро начать работу в парламенте", — говорит Ирина Верещук, избранный депутат от партии "Слуга народа".Один из тренингов — найти на картинке оленя или тигра — совместный поиск сближает. Но уже есть разногласия: Зеленский обещал депутатскую неприкосновенность отменить, а некоторые народные избранники теперь говорят — ограничить, и это они еще присягу не приняли."Такой плюрализм — абсолютно нормальная история. Это об искусстве договариваться, и, я думаю, обсуждение любого вопроса — это нормально", — размышляет Анна Коваленко, избранный депутат от партии "Слуга народа".Все лекции на украинском, но сегодня в ОБСЕ языковой закон раскритиковали, за то, что нарушает права тех, кто не говорит на мове, и вот уже председатель партии выступает по-русски."Нам пока еще не хватает одной составляющей — это кабинет министров Украины. Но, думаю, все у нас получится", — заявил Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа".Зеленский обещал к выпуску курса приехать. Пока он — на отдыхе. Вот с дочерью на футбольном матче "Шахтера" и киевского "Динамо" на одесском стадионе "Черноморец" в бейсолке с вышивкой "Король". А это с сыном на юмористическом фестивале "Лига смеха".Зеленский предлагает своим подписчикам в соцсетях из пяти кандидатур выбрать губернатора Одессы. Похожий пасьянс раскладывает сейчас украинская пресса из претендентов в премьер-министры."Конечно, работа в правительстве — это вызов. У меня есть и соответствующее образование, и свой взгляд. Мне не нужно ни книжки читать, ни проходить какие-то тренинги для этого", — сообщил Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.Всего претендентов шесть. Александр Данилюк и Айварас Абромавичус — были министрами в правительстве Порошенко, правда, обоих оттуда уволили. Алексей Гончарук в том же кабмине был советником у министра экологии. Юрий Витренко и Андрей Коболев — топ-менеджеры национальной компании "Нафтогаз Украины". Все понимают, что решением газового вопроса стране нужно заниматься в первую очередь."Может быть, будет подписан какой-то новый контракт. Мы ждем в ближайшее время переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом", между украинской стороной и российской — по газу, по транзиту. Но пока что, по состоянию на сегодняшний день, транзитный контракт заканчивается 31 декабря", — говорит Андрей Герус, представитель президента в правительстве Украины.Новое лицо, из тех, кто не был у власти — Владислав Рашкован — из Международного валютного фонда.Пока президент отдыхает, а его команда учится управлять государством, регионы Украины инспектируют американские дипломаты. Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в станице Луганская с обрыва рассматривает пункт пропуска. На линии разграничения официальные лица из США никогда раньше не показывались.