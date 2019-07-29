Оператор Северного потока-2 через суд ЕС требует отменить уже принятые поправки к газовой директиве Еврокомиссии.

Оператор "Северного потока-2" через суд ЕС требует отменить уже принятые поправки к газовой директиве Еврокомиссии. Компания "Норд-Стрим-2" считает, что поправки были разработаны специально для того, чтобы создать проекту неблагоприятные условия. И это прямо нарушает европейский принцип равного обращения со всеми участниками рынка.Еще один пример дискриминационного подхода недавно подала Дания, в ускоренном порядке разрешив прокладку газовых труб в своей особой экономической зоне норвежско-польскому концерну Baltic Pipe. Этот газопровод несопоставим по мощности с "Северным потоком-2" — 10 миллиардов кубометров в год против 55 — и не может с ним конкурировать. Но, выдав ему разрешение раньше, чем "Потоку", Дания вызывает все большее недовольство у европейских участников проекта политизированными проволочками.Сохраняется неопределенность и с газовым транзитом через Украину. Москва предложила Киеву продлить действующий контракт на год. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Чтобы начать детальный разговор о долгосрочном соглашении, нужны собеседники, то есть сформированное украинское правительство.Комплекс береговых сооружений "Северного Потока-2" в немецком Лубмине практически готов. Не хватает пары деталей: двух камер приема диагностических и очистных устройств — специальных капсул, которые, двигаясь, как пуля в стволе, будут периодически проходить по всей длине газопровода и собирать информацию о его состоянии.По срокам еще не все понятно, но окончание работ уже на горизонте, его даже можно потрогать: вот оно, последнее звено "Северного потока". Эту трубу разрежут на половины и соединят ими береговой комплекс с двумя нитками газопровода, выходящими из моря, от которого стройплощадку отделяет лесополоса. Но произойдет это не раньше, чем будет достроен последний, датский, участок "Северного потока-2". Дания пока не может определиться, по какому из двух маршрутов газопровод должен обойти остров Борнхольм."В данный момент обсуждаются две заявки — маршрут к северу-западу от Борнхольма, один к юго-востоку, которые проходят через исключительную экономическую зону. Там действует конвенция ООН по морскому праву. Мы убеждены в том, что вскоре получим разрешение на строительство. Для северного маршрута мы показали, что ни технических, ни экологических сложностей или опасений не существует", — заявил Штеффен Эберт, пресс-секретарь "Северного потока-2".Но датские власти почему-то склоняются к южному варианту — в исключительной зоне, что недавно вызвало протест рыбаков — тралы будут цепляться за трубу. Рыбаки предлагают ближе к острову, в территориальных водах, там, где уже лежит и никому не мешает "Северный поток-1".По нему прокачиваются 55 миллиардов кубометров в год. Столько же пойдет по "Северному потоку-2". Проекты идентичны. Нежелание Дании согласовывать проверенный маршрут с рациональной точки зрения необъяснимо. Это все те же политические мотивы, по которым Евросоюз ранее принял поправки к своей газовой директиве. Акционеры "Норд-Стрима" подали иск в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить дискриминационные нововведения, направленные против одного конкретного проекта. В том же, что касается властей Дании, есть уверенность в торжестве здравого смысла без суда."Я думаю, что где-то в октябре они дадут нам согласование", — сказал Виктор Зубков, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа.В этом случае сохраняется возможность закончить все до конца этого года. Где-то в одно время с "Турецким потоком" — черноморским газотранспортным проектом мощностью 32 миллиарда кубометров в год. С ним все проще."Наши турецкие партнеры реализуют этот проект, и мы считаем, что у них есть все возможности для того, чтобы закончить эту часть до конца этого года. Поэтому рассчитываем, что в соответствии с утвержденным планом к концу года могут начаться поставки уже по первой нитке турецкого потока", — отметил Александр Нова, министр энергетики РФ.Еще одной новостью недавно стала готовность "Газпрома" заключить с украинским "Нафтогазом" транзитный контракт на год в связи с тем, что 1 января истекает десятилетний договор, а украинские партнеры саботируют работу над следующим долгосрочным соглашением.Сомнения в надежности Украины как транзитера усилились в связи с неплатежеспособностью "Укртрансгаза", ответственного за процесс. Это предприятие в последнее время закупало технический газ, необходимый для обеспечения собственных потребителей и прокачки основных объемов топлива в Европу, у европейских трейдеров и задолжало им 160 миллионов долларов. Поставки прекращены. При этом украинские эксперты уверены, что проблемы "Укртрансгаза" созданы искусственно, — внутриукраинские тарифы на газ существенно ниже реальных затрат поставщика, в целях политического пиара, чем уходящее правительство Гройсмана продолжает заниматься.Сиюминутная конъюнктура вроде бы играет на руку уходящему майданному правительству, хотя и не решает фундаментальных проблем "Укртрансгаза". Прошлая зима была теплой. В Европе- хороший запас. Цены упали. Американцы, понастроили заводов по сжижению газа и перешли к политике "экспорт любой ценой". То, что происходит сейчас со стоимостью газа, аналитики называют "гонкой на дно". Но это проходит.Очень жаркое лето в Европе. Последнюю неделю в Берлине творится что-то невообразимое — плюс 34-35 в тени. В домах, офисах, торговых центрах кондиционеры работают на полную катушку — иначе никак. И чем выше расход энергии летом, тем дороже она зимой.Абсолютные температурные рекорды побиты в Германии, Бельгии, Голландии и Франции, где из-за жары останавливают атомные реакторы, что уже привело к росту цен на электроэнергию. Это пока середина лета. Вопрос, каким будут цены к концу сезона…При этом уже новому правительству Украины придется снова поднимать тарифы, а майданные силы, перейдя в оппозицию, начнут обвинять в этом Зеленского и его команду. Это все неизбежный сценарий: для того чтобы продержаться зиму, "Нафтогазу" необходимо закачать в свои подземные хранилища 20 миллиардов кубометров газа. Чтобы выйти на этот показатель, начальники Кобалев и Ветренко должны найти где-то миллиард долларов. Денег нет. Как бы ни изворачивались правительство и "Нафтогаз", источник один — карманы украинцев. А если на этом фоне 1 января "Газпром "прекратит поставки топлива на Украину, то это – "вилы"."Замороженные города. Поверьте мне, никакой Майдан не пойдет в сравнение с тем, что будет происходить в регионах в случае возникновения нехватки газа, остановки предприятий, остановки подачи тепла. Основным является вопрос сохранения транзита, однако, к сожалению, никто по этому пути двигаться пока не собирается", — считает Валентин Землянский, эксперт энергетического рынка Украины.Вместо того чтобы биться за сохранение своей газотранспортной системы, Украина продолжает воевать против "Северного потока-2". Зеленский звонит Трампу, обещает поднять вопрос во время визита в США. В перспективе дело может дойти до передачи украинской трубы в американские руки, хотя единственное, что они с ней сделают, — порежут на металлолом ради прекращения украинского транзита с целью заместить его своим СПГ. Единственный внешний игрок, что экономически заинтересован в украинской ГТС, — это "Газпром", который на фоне растущего спроса и истощения запасов в Северном и Норвежском морях сможет использовать ее для наращивания поставок.Но Зеленский пока не по этой части — катается на электромобиле, строит волшебную страну Айфонию и упивается бешеным рейтингом. Это можно делать безнаказанно. До начала отопительного сезона.