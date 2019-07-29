Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с очередной годовщиной крещения Руси. На своей странице в Twitter политик сделал неосторожное заявление, чем навлек на себя гнев общественности.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с очередной годовщиной крещения Руси. На своей странице в Twitter политик сделал неосторожное заявление, чем навлек на себя гнев общественности.
В минувшее воскресенье православные отмечали 1031 год со дня
крещения Руси. В России на Украине прошли масштабные мероприятия. Президент
Незалежной Владимир решил не упускать момента и обратился к согражданам по
случаю праздника.
"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это
историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства,
его укрепления и развития", – написал глава государства на своей странице в
Twitter.
Заявление Зеленского пользователи Сети восприняли крайне
неоднозначно. Как украинские, так и российские комментаторы упрекнули
президента в незнании истории.
Так, пользователь Александр 40 RUS отметил, что государства
Киевская Русь-Украина никогда не существовала. "Была Киевская Русь! И эта
Киевская Русь – не Украина. Киев – русский город!" – написал комментатор
под сообщением .
Другая подписчица указала президенту на некорректность
термина "крещение Киевской Руси". "Было только крещение
Руси", – добавила комментатор.
Некоторые и вовсе дошли до оскорблений в адрес Зеленского.
"Президенту тупым быть нельзя", – написал один из пользователей.
Ранее с критикой в адрес выступила
депутат Госдумы Наталья Поклонская. Политика президента и его команды ничем не
отличается от действий предшественников, с горечью констатировала
парламентарий. Речь идет о ситуации в Донбассе, где продолжаются боевые
действия.