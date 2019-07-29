Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с очередной годовщиной крещения Руси. На своей странице в Twitter политик сделал неосторожное заявление, чем навлек на себя гнев общественности.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с очередной годовщиной крещения Руси. На своей странице в Twitter политик сделал неосторожное заявление, чем навлек на себя гнев общественности.В минувшее воскресенье православные отмечали 1031 год со днякрещения Руси. В России на Украине прошли масштабные мероприятия. ПрезидентНезалежной Владимир решил не упускать момента и обратился к согражданам послучаю праздника."Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Этоисторическое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства,его укрепления и развития", – написал глава государства на своей странице вTwitter.Заявление Зеленского пользователи Сети восприняли крайненеоднозначно. Как украинские, так и российские комментаторы упрекнулипрезидента в незнании истории.Так, пользователь Александр 40 RUS отметил, что государстваКиевская Русь-Украина никогда не существовала. "Была Киевская Русь! И этаКиевская Русь – не Украина. Киев – русский город!" – написал комментаторпод сообщением .Другая подписчица указала президенту на некорректностьтермина "крещение Киевской Руси". "Было только крещениеРуси", – добавила комментатор.Некоторые и вовсе дошли до оскорблений в адрес Зеленского."Президенту тупым быть нельзя", – написал один из пользователей.Ранее с критикой в адрес выступиладепутат Госдумы Наталья Поклонская. Политика президента и его команды ничем неотличается от действий предшественников, с горечью констатировалапарламентарий. Речь идет о ситуации в Донбассе, где продолжаются боевыедействия.