В Финляндию пришла невиданная жара. В Хельсинки была зарегистрирована самая высокая температура воздуха за 175 лет наблюдений – 31,8 °C. Предыдущий рекорд состоялся в 1945 году – тогда температура была ниже всего лишь на две десятых градуса.

В Финляндию пришла невиданная жара. В Хельсинки была зарегистрирована самая высокая температура воздуха за 175 лет наблюдений – 31,8 °C. Предыдущий рекорд состоялся в 1945 году – тогда температура была ниже всего лишь на две десятых градуса.Однако в ближайшие дни атмосферный фронт сместится, и в Финляндии похолодает, передает РИА Новости.