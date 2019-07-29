Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублейВ середине июня этого года в полицию в Вязниковском району обратился 60-летний мужчина, рассказавший, что у него украли металлический контейнер.Правоохранителям он пояснил, что контейнер стоял недалеко от дома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.В одном из пунктов приема металла полицейские обнаружили похищенный контейнер. В дальнейшем оперативники установили личность и задержали 40-летнего местного жителя.Злоумышленник, увидев контейнер, сфотографировал его, а затем опубликовал фото на популярном интернет-сайте. Не получив отклика от покупателей, мужчина сдал чужое имущество в скупку, получив 8 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.