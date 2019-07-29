В ходе следствия материальный ущерб потерпевшему частично возмещен.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту кражи имущества с территории частного дома, совершенной группой лиц по предварительному сговору.По версии следствия, весной текущего года двое местных жителей, 45 и 42 лет, зная, что ограждений между приусадебными участками нет, проникли на территорию частного домовладения, откуда похитили изделия из металла.Собственники дома, обнаружив пропажу, обратились в правоохранительные органы.Оперативники уголовного розыска, изучив место происшествия, опросив возможных очевидцев, установили причастность к хищению двух местных жителей. Фигуранты были задержаны полицейскими в результате розыскных мероприятий.В ходе следствия установлено, что похищенное имущество обвиняемые сдали в пункт приема лома, а вырученными 7000 рублей распорядились по собственному усмотрению.Злоумышленникам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе следствия материальный ущерб потерпевшему частично возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.