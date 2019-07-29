Юлия Высоцкая пожелала спокойной ночи своим подписчикам в Instagram. Однако вид популярной артистки многих фанатов буквально напугал.

Юлия Высоцкая пожелала спокойной ночи своим подписчикам в Instagram. Однако вид популярной артистки многих фанатов буквально напугал."Доброй ночи всем неспящим..." – написала Юлия Высоцкая в своем аккаунте в популярной социальной сети. Публикацию артистка сопроводила фотографией, на которой сняла себя крупным планом. Она применила фильтр на снимок, отчего тот приобрел холодный голубой цвет с различными оттенками. В результате, кожа Высоцкой словно запузырилась и пошла пятнами.Этот эффект многим подписчикам категорически не понравился. "Как-то очень страшно смотреть на это фото", "Наверное была какая-то цель сделать это фото и выставить его..,,, Вообще-то это фото – жуть! Слов нет, мыслей много по этому поводу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Очень страшно получилось! Не надо так себя портить, еще и на ночь!", "Странное фото", "Ппц просто, это чтобы снились кошмары", – распричитались некоторые пользователи Сети.Другие похвалили Юлию Высоцкую за оригинальность и смелость, пожелали ей доброй ночи. А вскоре артистка опубликовала еще один снимок. Он сделан в реалистичном виде, без фильтров и искажений цвета. В кадре артистка широко улыбается. Она предпочла никак не подписывать публикацию, ограничившись лишь хештэгами: "#проснуласьулыбнулась #дайтекофе#сразуговорюда".Теперь подписчики гадают, какой мотив двигал на публикацию того ночного подозрительного, по их мнению, кадра. Некоторые фанаты даже предположили, что у артистки не все ладится в личной жизни.