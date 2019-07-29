Сегодня, 29 июля, Игорь Крутой отмечает юбилей. Известному продюсеру и композитору исполнилось 65 лет.

Сегодня, 29 июля, Игорь Крутой отмечает юбилей. Известному продюсеру и композитору исполнилось 65 лет.В честь своего дня рождения Игорь Крутой обнародовал видео, на котором запечатлен с внучкой. Девочка пропела любимому дедушке "С днем рождения!" на английском языке. "День рождения начался приятно..." – признался Игорь Крутой на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Многочисленные подписчики, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса, буквально накинулись на юбиляра с поздравлениями. "А клево спела, с напором и чисто! С Днем рождения, Друг! Будь здоров! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметил певец Александр Буйнов. "Игорь!! С Днем Рождения!!! Самая обонятельная улыбка нашей страны!!! И Пусть Здоровье не изменяет Никогда❤❤❤❤👏👏👏💐" – пожелала певица Лолита Милявская. "Урааа!!!! С днем рождения любимый Игорь Яковлевич!!!! Здоровья , любви, будьте счастливы всегда", – обратилась к имениннику телеведущая Лера Кудрявцева.Также поздравили артистки Наташа Королева и Зара, оперная дива Хибла Герзмава, Юлия Ковальчук, Жасмин, Игорь Николаев и многие другие. В последнее время именитый продюсер сильно изменился. Он похудел и теперь демонстрирует стройную фигуру в элегантных деловых костюмах, фраках и спортивной одежде. Сложно представить, что этому подтянутому мужчине 65 лет!