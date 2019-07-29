В Москве в центре пляжных видов спорта Динамо состоялся чемпионат Европы по пляжному регби среди мужских и женских сборных. Главными триумфаторами стали российские регбисты, которые праздновали успех в обоих турнирах.

В Москве в центре пляжных видов спорта "Динамо" 27 и 28 июля состоялся чемпионат Европы по пляжному регби среди мужских и женских сборных. Главными триумфаторами стали российские регбисты, которые праздновали успех в обоих турнирах.В женской сетке соревнований россиянки в финальном матче добились победы с минимальным счётом над соперницами из Италии — 2:1. Бронзовые медали у сборной Испании, которая в матче за 3 место обыграла Латвию (6:4).В турнире мужских команд сборная России обыграла Грузию со счётом 7:4. Бронза — у Италии, обыгравшей Литву (11:6). Отметим, что обе российские сборные прошли всю турнирную дистанцию европейского первенства без единого поражения.Чемпионат Европы по пляжному регби проводится с 2017 года. За время существования турнира женская сборная России побеждала в каждом розыгрыше и является трёхкратным победителем. В то же время у мужской команды России в активе два титула чемпиона Старого света.