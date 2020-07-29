Владимирская таможня провела 22 проверочных мероприятия в отношении ввезенных товаров, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения таможенного законодательства

За 6 месяцев 2020 года Владимирская таможня провела 22 проверочных мероприятия в отношении ввезенных товаров, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения таможенного законодательства. Нарушения в большинстве случаев касались заявления недостоверных сведений о коде товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и таможенной стоимости ввезенных товаров. В результате проверок ввезенных товаров Владимирской таможней начислено 168 млн рублей штрафов.Также совместно с органами прокуратуры, Россельхознадзора и Роспотребнадзора Владимирская таможня провела 7 проверочных мероприятий у лиц, занятых реализацией товаров на внутреннем рынке. Обнаружены товары с признаками запрещенных к ввозу. Это продукты питания, овощи, фрукты общим весом 221 кг. По решению Россельхознадзора уничтожено 205 кг