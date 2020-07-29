Анна Седокова встречается с Янисом Тиммой уже полтора года. Певица увела баскетболиста из семьи. Молодой человек оставил жену с маленьким ребенком.

Анна Седокова встречается с Янисом Тиммой уже полтора года. Певица увела баскетболиста из семьи. Молодой человек оставил жену с маленьким ребенком.Анна Седокова выходила замуж несколько раз и была разочарована в мужчинах до встречи с Янисом Тиммой. Из-за негативного опыта певица не сразу доверилась баскетболисту.Знакомство произошло в Сети. Они мило общались, но встречаться лично певица не спешила. Однажды Янис пригласил Анну в кино, но та не дала точного ответа. Баскетболист ждал девушку, не зная, придет ли она.Таких киносеансов у пары было два. Спустя несколько встреч они поняли, что не могут друг без друга. Янис сообщил о новой любви жене и вскоре развелся. Спортсмен признался, что Анна – его родственная душа. Они нашли общий язык очень быстро.24 Июл 2020 в 1:50 PDTСедокову называли разлучницей, но певица не обращала внимание на пересуды. Она наслаждается отношениями с Тиммой и готовится снова выйти замуж. Анна не скрывает, что хочет родить от возлюбленного.Тем временем Янис старается наладить отношения с экс-супругой ради ребенка, но пока тщетно. Баскетболист понимает, что ждать прощения рано – прошел всего год после развода. "Сейчас еще сложно", – признался он.