Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ГОРЯЧИЕ «ТАЧКИ» Сразу 3 автомобиля сгорели за прошедшие сутки во Владимирской области https://vladtv.ru/incidents/113360/КУДА ПОЙТИ ЛЕЧИТЬСЯ Роспотребнадзор рассказал о влиянии коронавируса на работу больниц во Владимире https://vladtv.ru/society/113350/А У НАС В ДЕРЕВНЕ — ГАЗ, А У НАС — ВОДОПРОВОД 60 млн на газификацию и водоснабжение получили села Владимирской области https://vladtv.ru/society/113346/СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДОЛГ Во Владимире в гаражах нашли тело мужчины https://vladtv.ru/incidents/113359/МЕРТВЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД Во Владимире необходимо снести 13 заброшенных зданий https://vladtv.ru/society/113373/