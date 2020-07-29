До 2024 года в области будут открыты сразу несколько центров онкологической помощи.

До 2024 года в области будут открыты сразу несколько центров онкологической помощи. Они появятся во владимирской больнице №2, муромской больнице №1, а также в Киржаче и Александрове. Напомним, что на минувшей неделе амбулаторный онкоцентр с дневным стационаром и современнейшим оборудованием начал работу на базе Ковровской городской больницы. Он третий по счету в регионе. Подобные уже действуют в Гусь-Хрустальном и Владимире в больнице №5.