Всего на территории Владимирской области выявлено 5541 случай заболевания COVID-19

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 29 июля во Владимирской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусным заболеванием.4 новых случая выявлено в Гусь-Хрустальном районе;4 – в Гороховце;3 – в Вязниковском районе;3 – в Суздальском;3 – в Ковровском;2 – в Муромском;2 – в Меленковском;2 – в Кольчугинском;1 – в Судогодском;1 – во Владимире.Всего на территории Владимирской области выявлено 5541 случай заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных зарегистрировано во Владимире – 954, Гусь-Хрустальном районе – 799 и в Петушинском районе – 652.