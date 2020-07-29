Настолько не косят, что в траве появились клещи. Жители одного из домов на улице Лакина этим летом стараются не ходить этой дорожкой вдоль «Пекинки». Все дело в том, что территория вокруг

Настолько не косят, что в траве появились клещи. Жители одного из домов на улице Лакина этим летом стараются не ходить этой дорожкой вдоль «Пекинки». Все дело в том, что территория вокруг заросла сорняком. Но это лишь полбеды. Свое пристанище в траве нашли опасные паукообразные — рассказывают жильцы. Сергей Хитро, житель дома № 189 по