Павел Прилучный и звезда Папиных дочек Мирослава Карпович снимутся
вместе. Ходят слухи, что актриса прошла пробы в сериал Мажор.
Павел Прилучный и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович снимутся
вместе. Ходят слухи, что актриса прошла пробы в сериал "Мажор".
Поговаривают, что кастинг в продолжение теленовеллы для
Карпович прошел более чем удачно. Актриса получила роль в четвертом сезоне сериала
"Мажор". Более того, она, по словам сплетников, заменит исполнительницу
главной женской роли Карину Разумовскую.
Вокруг "Мажора" в последнее время муссируется много слухов. Ранее
актер Павел Прилучный активно намекал, что в теленовелле сниматься больше не
будет. Между тем, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится.
Так это или нет, покажет время.
Напомним, что актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не сходят со страниц прессы. О романе знаменитостей заговорили
после сенсационных кадров, на которых артист, недавно оформивший развод с Агатой
Муцениеце, проводит время со звездой "Папиных дочек". Павел с детьми и Мирослава вместе отдыхали в Крыму.
5 Июн 2020 в 11:41 PDT
Комментировать разговоры вокруг личной жизни
звезды не спешат. Прилучный, например, четко обозначил свою позицию по этому
вопросу. Актер сообщил в соцсетях, что говорить на подобные темы с поклонниками
не будет. Всех любопытных он призвал отписаться. .