Павел Прилучный и звезда Папиных дочек Мирослава Карпович снимутся вместе. Ходят слухи, что актриса прошла пробы в сериал Мажор.

Павел Прилучный и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович снимутсявместе. Ходят слухи, что актриса прошла пробы в сериал "Мажор".Поговаривают, что кастинг в продолжение теленовеллы дляКарпович прошел более чем удачно. Актриса получила роль в четвертом сезоне сериала"Мажор". Более того, она, по словам сплетников, заменит исполнительницуглавной женской роли Карину Разумовскую.Вокруг "Мажора" в последнее время муссируется много слухов. Ранееактер Павел Прилучный активно намекал, что в теленовелле сниматься больше небудет. Между тем, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится.Так это или нет, покажет время.Напомним, что актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович не сходят со страниц прессы. О романе знаменитостей заговорилипосле сенсационных кадров, на которых артист, недавно оформивший развод с АгатойМуцениеце, проводит время со звездой "Папиных дочек". Павел с детьми и Мирослава вместе отдыхали в Крыму.5 Июн 2020 в 11:41 PDTКомментировать разговоры вокруг личной жизнизвезды не спешат. Прилучный, например, четко обозначил свою позицию по этомувопросу. Актер сообщил в соцсетях, что говорить на подобные темы с поклонникамине будет. Всех любопытных он призвал отписаться. .