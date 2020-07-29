Жизнь здесь кипела. Теперь все в прошлом. Новое руководство вуза отказалось помогать городу. Так что от сквера осталось одно название

Заброшенный сквер в старом центре Владимира. Запустение и грязь царит в зоне отдыха. Жители микрорайона просят городские власти привести его в порядок. Слово Вере Куликовой.Любовь Баурина рассказывает: сейчас пройти по этому скверу опасно даже с собакой. Особенно вечером. Ни одного фонаря. По ночам здесь собираются пьяные компании. Следы их пребывания- повсюду. Пустые бутылки, мусор валяются на земле. Но так было не всегда.Любовь Баурина, местная жительница: "Последние года два-три. Ходить вечером страшно. Здесь не бывает ни нарядов ППС, никого, ни проверок. И темень, вечером не войдешь, даже с собакой войти страшно".Этот сквер раньше называли "Курсантским". Шефствовали над ним студенты Владимирского юридического института. И жизнь здесь кипела. Теперь все в прошлом. Новое руководство вуза отказалось помогать городу. Так что от сквера осталось одно названиеЛюбовь Баурина, местная жительница: "Когда был Юридический институт, зимой здесь было красиво. Ледовый городок они строили. Они находились здесь. Занимались спортом. Днем, вечером было не страшно. Пусть оно без фонарей. Ну фонари сюда очень нужны!"Сергей и Алёна Нестеровы живут в доме по соседству. Недавно стали родителями. Выходят на прогулку каждый день. Но эту территорию стараются обходить.Алёна Нестерова, местная жительница: "После ветродуя здесь невозможно было проехать даже с коляской. Сейчас убрали, вроде ничего. С ребенком будет уже страшно на такую горку залезть. Мы бы наверное, сюда не ходили, мы предпочитаем, наверное, в 850-летия. Там все-таки по-новее, по-приятней".Сергей Нестеров, местный житель: "Здесь раньше можно было и футбол поиграть, вот тут в волейбол можно было поиграть. Тут брусья и всякие спортивные снаряды стояли, но куда-то делось все!"Сквер - в ведении муниципального предприятия "Благоустройство". Коммунальщики вывезли упавшие ветки после грозы и провели осмотр зеленых насаждений. Деревья здесь старые и требуют постоянного внимания. Поэтому жителям администрация города в случае аварийного или предаварийного состояния насаждений советует звонить в управление коммунального хозяйства. И пока это все что они могут сделать. Но перспективы у сквера все-таки есть.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: "Вполне возможно финансирование в рамках программы формирования "Комфортной среды". Это один из вариантов. Может быть мы, вместе с вами, привлечем творческие силы жителей, молодых людей, в том числе посмотрим, каким образом можно провести какое-то локальное благоустройство. В общем решать будем вместе!"В мэрии надеются на инициативу горожан. Сквер на улице Лермонтова должен возродиться и стать еще одним красивым уголком города.Вера Куликова, Вячеслав Микульшин."Вести-Владимир"