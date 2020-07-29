Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны в связи с известием о ЧВК Вагнера. Он назвал чрезвычайным происшествием задержание российских наемников в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны в связи с известием о ЧВК Вагнера. Он назвал чрезвычайным происшествием задержание российских наемников в республике.Глава республики призвал совбез страны срочно обратиться за разъяснениями к России. В частности, он решил спросить о случившемся инциденте с ЧВК Вагнера наши СМИ и телеграм-каналы."Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали", – отметил белорусский лидер. Он добавил, что из этой ситуации надо выходить достойно. При этом он подчеркнул, что у Белоруссии нет целей опорочить близкую страну.Напомним, ранее в республике задержали бойцов ЧВК Вагнера по "делу боевиков". Всего было поймано 33 человека. Силовики задержали "32 боевика иностранной частной компании" под Минском, а также еще одного – на юге страны, передаетВ беларусии задержали наёмников ЧВК «вагнера»— MaDel' (@Mark-Del)Также сообщалось о прибытии в Белоруссию более 200 российских наемников. Якобы бойцыприбыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.– это неофициальное вооруженное формирование, которое основал Дмитрий Уткин – бывший командир отряда спецназа ГРУ МО России. Имел позывной – Вагнер.