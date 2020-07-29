Со ссылкой на Владимирский гидрометцентр спасатели сообщают, что в ближайшие 2-4 часа, а также ночью и утром 30 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами ливень. При грозе

Со ссылкой на Владимирский гидрометцентр спасатели сообщают, что в ближайшие 2-4 часа, а также ночью и утром 30 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами ливень. При грозе в отдельных районах усиление юго-западного ветра до 18 м/с. Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС, повреждений и обрывов линий электропередач и