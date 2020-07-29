Актер редко рассказывает о личной жизни. Михаил Пореченков старается оберегать близких от излишней публичности. Между тем в свежем интервью знаменитость рассказал, как воспитывает наследников.

Актер редко рассказывает о личной жизни. Михаил Пореченковстарается оберегать близких от излишней публичности. Между тем в свежем интервьюзнаменитость рассказал, как воспитывает наследников.Артист женат второй раз. Вместе с супругой Ольгой звездаотечественного кинематографа растит 17-летнего Михаила, 15-летнюю Марию и десятилетнего Петра.Есть у Михаила Пореченкова дочь от первого брака, 22-летняя Варвара, а также внебрачный взрослый сын Владимир, который живет вЭстонии. Отпрыску Пореченкова уже 30 лет. Старший наследник звезды уже самобзавелся семьей. В 2015 году у Михаила Пореченкова родилась внучка, которуюназвали Мирослава.Пореченков признается, что на детей, которые уже выросли иживут собственной жизнью, не давит. Свое видение жизни артист им уже непрививает. Между тем, отпрыски, живущие рядом, пока еще нуждаются в воспитании.По словам актера, его дочь Варя, например, все решения касаемо будущего принимает самостоятельно. Пореченков считает 22-летнююнаследницу уже взрослой. "Отучилась в МХТ на продюсера, а теперь социологиюизучает. Надеюсь, все у нее будет хорошо", – сказала знаменитость. С актерствомВарвара свою жизнь связывать не захотела. Поработав с отцом в фильме "День Д",девушка поняла, что эта профессия не для нее.11 Июн 2019 в 4:54 PDTне скрывает, что из-за плотного рабочегографика не всегда может уделять достаточно времени отпрыскам. Благодарякарантину, введенному из-за вспышки коронавируса, артист смог обратить внимание на семью."Образовался круг проблем, которые раньше я не замечал", -поведал артист. В ближайшее время знаменитость планирует хорошенько взяться за младших детей. Как оказалось, сын артиста Михаил уже заканчивает школу. Парень сдал ЕГЭ и собирается поступать в институт. Пореченков активно содействует отпрыску в этих вопросах.