Днем 29 июля в московском метро произошел сбой. Поезда не ходили от станции Котельники до Текстильщиков из-за падения пассажира на пути. Инцидент случился на станции Рязанский проспект. ..

Днем 29 июля в московском метро произошел сбой. Поезда не ходили от станции "Котельники" до "Текстильщиков" из-за падения пассажира на пути.Инцидент случился на станции "Рязанский проспект". Сотрудникам подземки пришлось снять напряжение с контактного рельса, чтобы достать человека. Выжил ли пассажир, неизвестно.Позднее в представители московского метро в соцсети "Твиттер" сообщили об устранении неполадки. Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено и введено в график.