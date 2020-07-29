В среду, 29 июля, Игорь Крутой отмечает день рождения. Одним из первых артиста поздравил близкий друг и коллега Игорь Николаев.

В среду, 29 июля, Игорь Крутой отмечает день рождения. Одним из первых артиста поздравил близкий друг и коллега Игорь Николаев.Певец опубликовал в личном блоге подборку архивных фотографий с композитором и написал несколько трогательных строк в адрес именинника. Музыкант поблагодарил товарища за невероятное количество незабываемых мгновений."Столько смешного и грустного!" – отметил Николаев. Он пожелал другу беречь себя и близких, а также заявил, что артиста ждет много счастливых событий.Поклонники присоединились к поздравлениям музыканта и написали много теплых слов в адрес Крутого: "Дорогой Игорь, дорогой Маэстро(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Поздравляю с Днем рождения, всех благ вам, здоровья и долгие лета! Чтоб ваши родные были также счастливы вами, а в наших домах вы давно уже свой! Какое счастье что вы есть у нас, ваших половников!", "Талантливы очень!! Люблю каждого", "Искренне поздравляю с днем рождения Игоря Крутого!!! Пусть жизнь дарит только радостные моменты, а в душе царит гармония и любовь!"28 Июл 2020 в 2:38 PDTНакануне Николаев и Крутой в шутку пытались выяснить, столько лет исполнится композитору. Пианист выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором занимается спортом.Друг прокомментировал запись и заявил, что артист в прекрасной форме – так и не скажешь, что скоро 46 лет. Крутой парировал: мол, только 45 будет. Поклонники поддержали кумира, отметив, что он выглядит лет на 30 – не больше.