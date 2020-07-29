В регионе приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий области инвестировать больше средств в оборудование при уменьшении налога на прибыль. С одной

В регионе приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий области инвестировать больше средств в оборудование при уменьшении налога на прибыль. С одной стороны, это повысит привлекательность Владимирской области для новых инвесторов, с другой – будет стимулировать развитие уже существующих компаний. Напомним, в первом чтении законопроект приняли ещё в мае 2019 года. После