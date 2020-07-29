Молодые люди, воспользовавшись ситуацией, сели в открытый автомобиль каршеринговой компании и уехали...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали двоих подозреваемых в неправомерном завладении транспортным средством и краже чужого имущества из данного автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился сотрудник каршеринговой компании. Мужчина сообщил, что с Мясницкой улицы пропал автомобиль марки «Фольскваген Поло», принадлежавший организации. Ущерб составил около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на 7-й Парковой улице. Ими оказались двое приезжих в возрасте 21 и 22 лет.Установлено, что ранее клиент каршеринговой компании взял автомобиль в аренду. Не закончив свой маршрут, он оставил машину с личными вещами на Мясницкой улице открытой и ненадолго отлучился. В этот момент проходившие рядом молодые люди, воспользовавшись ситуацией, сели в транспортное средство и уехали в неизвестном направлении. Позже злоумышленники бросили автомобиль на улице Маши Порываевой и, похитив имущество водителя, скрылись.С заявлением о краже ноутбука и наушников из угнанного транспортного средства в полицию обратился 24-летний житель столицы.По данным фактам следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60