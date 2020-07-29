Яна Рудковская в личном блоге пожаловалась, что из-за коронавируса не поедет этим летом в Японию. Из-за пандемии пришлось отменить ледовые шоу, в которых уже много лет участвует Евгений Плющенко.

Яна Рудковская в личном блоге пожаловалась, что из-за коронавируса не поедет этим летом в Японию. Из-за пандемии пришлось отменить ледовые шоу, в которых уже много лет участвует Евгений Плющенко.В приступе ностальгии звезда опубликовала несколько снимков с цветущей сакурой. На фотографиях артистка предстала в розовом коротком платье. Как отметила звезда, она обожает период цветения в Стране восходящего солнца. "В этом году я впервые за 13 лет не поехала в Японию", – пожаловалась Яна Рудковская.Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию продюсера. Многие с негативном восприняли слова звезды. "Это у тебя трагедия, что ты не поехала?", "Сейчас многие застряли не там, где хотелось", "Красивая сакура с нелепой и стареющей Яной", – написали в комментариях.В Японии у Евгения и Александра Плющенко есть собственный фан-клуб. Поклонники ходят на каждое выступление фигуристов. Они в восторге от маленького сына Яны Рудковской, которого родители нежно называют Гномом Гномычем.29 Июл 2020 в 1:35 PDTПоследний раз семья была на острове в январе. Тогда продюсер показывала в инстаграм-аккаунте, как их встречают обожатели. Фанаты подарили звездам фигурного катания много мягких игрушек и цветов. Яна Рудковская надеется, что скоро сможет вновь посетить прекрасную Японию.