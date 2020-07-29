По факту пожара во владимирском Драмтеатре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По информации спасателей, в настоящее время сотрудники чрезвычайного

По факту пожара во владимирском Драмтеатре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По информации спасателей, в настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства проводят следственные действия. Они направлены на установление обстоятельств произошедшего возгорания. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: Уголовное дело возбуждено по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации – уничтожение или повреждение