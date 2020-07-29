Уголовное дело возбуждено по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере".

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего 29 июня в здании Владимирского академического областного драматического театра. Сообщили в пресс-службе ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности".Сотрудники МЧС проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего пожара.