В правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница подмосковного Подольска. Она рассказала, что на Береговой улице Львовского микрорайона города кто-то повредил две машины, ..

В правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница подмосковного Подольска. Она рассказала, что на Береговой улице Львовского микрорайона города кто-то повредил две машины, стоявшие на улице. Общая сумма ущерба оценивается в 295 тысяч рублей, передает сайт "". Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний столичный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества".