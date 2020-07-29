Днем 28 июля в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда. Последствия аварии сняли на видео, передает . Разбор завалов не прекращался всю ночь. Искореженные вагоны убирали с путей при ..

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда. Последствия аварии сняли на видео, передает . Разбор завалов не прекращался всю ночь. Искореженные вагоны убирали с путей при помочи кранов.По предварительным данным, причиной аварии стало то, что один из локомотивов проехал под запрещающий сигнал. В результате один машинист пострадал. Он находится в больнице.