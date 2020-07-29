Здание на протяжении долгого времени стояло заброшенным, с заколоченными окнами

Сегодня ночью отряды МЧС более двух часов боролись с пожаром в кинозале «Россия», больше известный в Вязниках как «Ярополч». Это здание на протяжении долгого времени стояло заброшенным, с заколоченными окнами. В 2016 году его приобрел частный инвестор. В планах собственника было создать современный кинозал с фудкортом и игровой зоной, возродить кинопоказы. Но проведенная строительная экспертиза показала, что строение не пригодно для дальнейшей эксплуатации.Несмотря на попытки владельцев и местных властей ограничить доступ в бывший кинотеатр посторонних, его облюбовали неблагонадёжные элементы. По словам местных жителей, там часто собирались лица без определённого места жительства, распивали спиртные напитки. В заброшенное помещение неоднократно пробирались дети и подростки, сообщают «Вязники.рф»Напомним, старый кинотеатр в Вязниках загорелся накануне, около 11 часов ночи. Пожар охватил 1200 кв. метров. Предварительная версия возникновения пожара - поджог