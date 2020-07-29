Во Владимире продолжаются ремонты школ и детских садов

Во Владимире продолжаются ремонты школ и детских садов. Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году.В настоящее время работы по ремонту кровли завершены в пяти детских садах: №№ 15, 21, 63, 70 и 105. Продолжается ремонт кровли в детском саду № 91. Полностью отремонтирован фасад детсада №52, там вставлены окна, обновлены входные группы.У детских садов №№ 1 и 34 обновили ограждения. Установлены новые веранды в детских садах №№ 82, 89 и 110. По информации городского управления образования, к концу 2020 года во всех группах детских садов будут установлены пластиковые окна. В этом году 751 оконный блок поставлен в 43 учреждениях. Запланирована установка еще 650 окон.В 38-й школе идет ремонт фасада корпуса с бассейном. Обновлены крыши в восьми городских школах: №№ 1, 7, 8, 11, 17, 36, 44, 48. Вокруг 34 школы установлено новое ограждение. У школ №44 и 47 появились новые спортивные площадки. А в 48-й школе в этом году запланирован ремонт бассейна.