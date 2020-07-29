Белорусское информагентство БЕЛТА сообщило сегодня о 33 задержанных бойцах ЧВК Вагнера. По данным агентства, все они все имеют российское гражданство и прибыли в страну для срыва избирательной кампании.

Белорусское информагентство сообщило сегодня о 33 задержанных бойцах ЧВК "Вагнера". По данным агентства, все они все имеют российское гражданство и прибыли в страну для срыва избирательной кампании.СМИ сообщает, что у задержанных при себе была небольшая ручная кладь и на всех три внушительных чемодана. В минувший понедельник, 27 июля, задержанные переехали из отеля в Минске в санаторий Минского района. Там они и привлекли к себе внимание. Мужчины носили одежду исключительно в стиле милитари и не употребляли алкоголь, что противоречит имеющемуся стереотипу о том, как якобы должны вести себя русские туристы.Однако по данным источника в белорусских силовых структурах, люди, которых задержали под Минском, не имеют отношение к ЧВК "Вагнера", но все они могут относиться к другой военной организации.БЕЛТА опубликовала список с именами задержанных. В числе первых значится некий Милаев Артем Викторович. "По словам представителя силовых структур Белоруссии, пожелавшего остаться инкогнито, Милаев является сотрудником частной военной компании "Мар", как и все остальные задержанные с ним россияне. Никакого отношения к ЧВК "Вагнера" они не имеют", – сообщает "Правда.ру".На данный момент более подробной информацией об инциденте журналисты не располагают.