Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал текущую эпидемиологическую обстановку в Москве. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до августа, сообщают СМИ. Ранее ..

Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал текущую эпидемиологическую обстановку в Москве. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до августа, сообщают СМИ.Ранее стало известно, что в столице будет снят ряд ограничений. Речь шла о свободном посещении спортивных мероприятий, кинотеатров и театров.