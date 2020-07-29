0 лет
Нда. Вот столпились вокруг и зырят, зырят! Что, новорожденных девочек не видели? Уберите вы, ради бога, ваши игрушки, башка кружится! О, мама пришла: надо ей улыбнуться, она жрать дает... Да положите вы уже меня на место, дайте покакать спокойно!
5 лет.
Ой, ну я не могу. Почему у них краник есть, а у нас нету?! Сегодня с Танькой и Машкой учились писать стоя, чтоб Кольку с Димкой победить, когда они нас в тубзике подстерегут и из своих пиписек поливаться начнут. Хорошо, что я за Кольку замуж не пошла, он дурак - его сегодня запеканкой на Татьяну Сергеевну стошнило...
10 лет.
Уроды какие-то! Просто придурки! И зачем только их в школу берут? Петров всю неделю бьет меня портфелем по голове - влюбился, а мне Иванов нравится. Я ему записку написа
еще анекдот!