В вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, мужчина беспричинно распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика...

«Полицейские УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 52-летнего жителя Подмосковья в грубом нарушении общественного порядка», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что в вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, неизвестный беспричинно распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика.Спустя несколько минут с момента поступления информации о факте противоправного деяния злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро «Пролетарская». Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления.Изъятый у гражданина аэрозольный баллончик направлен на исследование.Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Также в отношении гражданина составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18