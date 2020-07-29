Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержан 57-летний подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на 1-ом квартале Капотни был задержан 57-летний мужчина. Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который изготовлен самодельным способом путем переделки из сигнального пистолета МР-371 отечественного производства путем замены ствола и является ручным, гладкоствольным огнестрельным оружием. По результатам проведенных исследований установлено, что изъятый предмет пригоден для производства выстрелов.Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли массогабаритный макет автомата, несколько предметов, схожих с сигнальными пистолетами, несколько гильз и патронов. Всё изъятое отправлено на исследование.Отделом дознания ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18