В Муроме ночью сгорели два грузовика, а в Коврове днём ранее выгорела легковушка, припаркованная на улице Космонавтов.

Грузовые автомобили были припаркованы в районе Меленковского шоссе. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 2.56 ночи. Что стало причиной загорания пока неясно. Пострадавших, по сообщению ГУ МЧС , нет.Пожар был ликвидирован на площади 42 кв. м. К ликвидации привлекались 3 единицы техники, 11 человек.Днём ранее в Коврове, на улице космонавтов спасатели тушили легковушку. Огонь полностью уничтожил автомобиль, оставив обгорелый кузов. Из-за пожара никто не пострадал.Фото ГУ МЧС по Владимирской области