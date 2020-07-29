Офисный комплекс будет состоять из двух корпусов высотой 257 м и 141 м.

Девелоперская компания MR Group приступила к строительству в "Москва-Сити" офисного центра iCity, состоящего из двух башен высотой 141 и 257 метров, сообщил журналистам представитель застройщика.Как рассказали в группе, бизнес-центр общей площадью 249 тысяч квадратных метров будет состоять из двух башен, расположенных на общем семиэтажном стилобате, - Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Непосредственно на офисы придется 141 тысяча квадратных метров, по 10 тысяч также будет отдано под ритейл и коворкинги.В MR Group уточнили, что проект планируется завершить в 2023 году, объем инвестиций составит 20 миллиардов рублей."При строительстве применяется подход "смарт билдинг" - так называемой умной архитектуры, подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энерноэффективности здания", - отметил представитель компании.MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко - один из крупнейших девелоперов московского региона. Портфель компании насчитывает примерно 6 миллионов квадратных метров.