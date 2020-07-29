В яркой и игровой форме они познакомят слушателей с творчеством и биографией выдающихся русских и европейских композиторов, с инструментами симфонического оркестра

Уникальные концерты состоятся во Владимирской области в рамках музыкально-просветительского проекта "Легенды старой скрипки". Проект проходит при поддержке Минкультуры и Российского фонда культуры.В яркой и игровой форме проект познакомит участников с творчеством и биографией выдающихся русских и европейских композиторов, с инструментами симфонического оркестра. Один из известных приглашенных гостей - скрипач, педагог, лектор и искусствовед Михаил Иосифович Трояновский. Выездные встречи-лекции состоятся в городах и населенных пунктах Владимирской области и будут совершенно бесплатными. Темы разнообразные : зрители узнают тайну скрипки Страдивари, совершат виртуальное путешествие в Вену и услышат дворцовую музыку музыку эпохи Екатерины Второй. Первая встреча пройдет в центре "Мой адрес" 30 июля в Красной Горбатке на улице Станко, 7.«Вообще этот проект - Легенды старой скрипки - в моем сердце всегда было желание помочь людям, когда они слушают классическую музыку. Они должны быть настроены на эту волну - биографию композитора, творческий путь, интересные вехи. И вот когда сделаешь на этом акцент, они слушают, затаив дыхание».