Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись газель и автобус. В результате ДТП погиб один человек, ..

Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись "газель" и автобус. В результате ДТП погиб один человек, передает . Сообщается, что это была женщина-пассажир автобуса. Кроме того, в аварии пострадали семеро человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.