Организаторы акции напомнили участникам дорожного движения о том, что управлять мопедом и скутером можно только с 16-летнего возраста при наличии прав соответствующей категории.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета при ОМВД и народной дружины «Дорожный надзор» провели информационно-пропагандистские мероприятия «Скутер – детям не игрушка!».Данное мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, информирование родителей о недопустимости приобретения опасных игрушек для своих несовершеннолетних детей.Полицейские и общественники напомнили участникам дорожного движения о том, что управлять мопедом и скутером можно только с 16-летнего возраста. Для этого необходимо пройти обучение в автошколе, сдать экзамен и получить права категории «М».Также госавтоинспекторы рассказали, что при задержании подростка, управляющего скутером или мопедом без водительского удостоверения, его отстраняют от управления, а мототранспорт помещают на специализированную стоянку. Материалы дела передаются в подразделение по делам несовершеннолетних, а родители в таких случаях могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Если ребенку уже исполнилось 16 лет, он подлежит административной ответственности на общих основаниях. За управление транспортным средством лицом, не имеющим такового права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления транспортным средством и его задержание.В ходе мероприятия каждый водитель получил буклеты с полезной информацией.